В Ростове-на-Дону на Северном произошла крупная коммунальная авария

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:32:38+03:00

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В четверг, 25 июня, в Ростове-на-Дону произошло коммунальное ЧП. О нем стало известно около семи часов вечера. Звонившие сообщили о воде, которая течет по улице Орбитальной, превратив часть улицы в реку. Приехавшие на место специалисты выяснили, что на водоводе произошла авария.

- Специалистами были незамедлительно приняты меры по локализации места повреждения и устранению вытекания воды, - говорится в официальном сообщении мэрии донской столицы. - Одновременно были проведены переключения потребителей на резервную линию. В настоящее время ведется подготовка к устранению аварийной ситуации.

К слову, в ремонте принимают участие две коммунальные бригады и шесть спецмашин. Его обещают завершить только в субботу, 27 июня. Специалисты объясняют это сложными техническими условиями - большим диаметром водовода и глубиной залегания трубопровода, которая составляет более шести метров.

При этом восстановительные работы будут проводится без ограничения водоснабжения местных жителей

ИСТОЧНИК KP.RU