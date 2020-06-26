В Ростове-на-Дону можно бесплатно сдать лампочки, термометры и тонометры

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:31:31+03:00

Их нужно правило утилизировать

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В субботу, 27 июня, Ростове-на-Дону состоится акция по сбору опасных отходов у населения. Известно, что в этот день в каждом районе города побывает специальный автомобиль марки HYNDAI PORTER. Он будет останавливаться в определенных точках (адреса остановки см. ниже), чтобы ростовчане смогли по правилам утилизировать ртутьсодержащие отходы - лампы, термометры, тонометры, а также батарейки. Госномер иномарки Т 030 ВХ 161.

Как сообщили в городской администрации, акция направлена на повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к необходимости раздельного сбора опасных отходов и их правильной утилизации. Известно, что все они будут обезврежены и утилизированы.

КОНКРЕТНО:

Где и как проедет автомобиль

с 9:00 до 9:20

Советский район (перекресток Зорге/Стачки, в парке «Плевен» рядом с памятником воинам-интернационалистам).

с 9:30 до 9:50

Железнодорожный район (парковка рядом с входом в торгово-развлекательный комплекс со стороны пр. Стачки).

с 10:00 до 10:20

Ленинский район (перекресток Соборный/Пушкинская, парковка на ул. Пушкинская рядом с входом в парк им. М. Горького).

с 10:30 до 10:50

Кировский район (перекресток Красноармейская/Соколова, парковка КБ «Центр-инвест» на ул. Красноармейская).

с 11:00 до 11:20

Пролетарский район (площадь К. Маркса, перекресток Советская/19 линия, парковка в районе памятника К. Марксу).

с 11:30 до 12:00

Первомайский район (ул. Воровского, 48, у входа в здание администрации Первомайского района).

с 12:30 до 13:00

Ворошиловский район (перекресток бульвара Комарова и пр. Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» рядом с храмом Казанской иконы Божьей Матери).

с 13:30 до 14:00

Октябрьский район (ул. Таганрогская, парковка по адресу ул. Таганрогская 161, рядом с входом в гарнизонный Дом офицеров города Ростова-на-Дону).

ИСТОЧНИК KP.RU