В Ростове-на-Дону можно бесплатно сдать лампочки, термометры и тонометры
В субботу, 27 июня, Ростове-на-Дону состоится акция по сбору опасных отходов у населения. Известно, что в этот день в каждом районе города побывает специальный автомобиль марки HYNDAI PORTER. Он будет останавливаться в определенных точках (адреса остановки см. ниже), чтобы ростовчане смогли по правилам утилизировать ртутьсодержащие отходы - лампы, термометры, тонометры, а также батарейки. Госномер иномарки Т 030 ВХ 161.
Как сообщили в городской администрации, акция направлена на повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к необходимости раздельного сбора опасных отходов и их правильной утилизации. Известно, что все они будут обезврежены и утилизированы.
КОНКРЕТНО:
Где и как проедет автомобиль
с 9:00 до 9:20
Советский район (перекресток Зорге/Стачки, в парке «Плевен» рядом с памятником воинам-интернационалистам).
с 9:30 до 9:50
Железнодорожный район (парковка рядом с входом в торгово-развлекательный комплекс со стороны пр. Стачки).
с 10:00 до 10:20
Ленинский район (перекресток Соборный/Пушкинская, парковка на ул. Пушкинская рядом с входом в парк им. М. Горького).
с 10:30 до 10:50
Кировский район (перекресток Красноармейская/Соколова, парковка КБ «Центр-инвест» на ул. Красноармейская).
с 11:00 до 11:20
Пролетарский район (площадь К. Маркса, перекресток Советская/19 линия, парковка в районе памятника К. Марксу).
с 11:30 до 12:00
Первомайский район (ул. Воровского, 48, у входа в здание администрации Первомайского района).
с 12:30 до 13:00
Ворошиловский район (перекресток бульвара Комарова и пр. Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» рядом с храмом Казанской иконы Божьей Матери).
с 13:30 до 14:00
Октябрьский район (ул. Таганрогская, парковка по адресу ул. Таганрогская 161, рядом с входом в гарнизонный Дом офицеров города Ростова-на-Дону).
ИСТОЧНИК KP.RU