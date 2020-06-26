2020-06-26T09:50:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по выплатам пособий для малообеспеченных

Она состоится 26 июня после обеда
Ольга ГОПАЛО
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Звонить на горячу линию нужно сегодня, 26 июня, после обеда. Фото: ВОРОНОЙ Руслан.Звонить на горячу линию нужно сегодня, 26 июня, после обеда. Фото: ВОРОНОЙ Руслан.
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В пятницу, 26 июня, в Ростове-на-Дону проведут горячую линию для малообеспеченных жителей региона и тех, кто себя к ним относит. Ее организуют специалисты регионального министерства труда и социального развития Ростовской области. Они будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00.

Дозвонившись в это время можно задать вопросы о том, какие меры социальной поддержки и адресной социальной помощи малообеспеченным категориям граждан существуют в Ростовской области, кто к ним относится, как этот факт подтвердить документально. Там же расскажут о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Звоните по номеру телефона, указанному ниже. Если не успеете дозвониться в это время, то можно попробовать и в другой день. Телефон горячей линии работает с 09:00 до 18:00, а в ночное время и праздники ваш вопрос запишут на автоответчик.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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