2020-06-26T10:28:50+03:00
Общество

Житель Ростовской области выбивал у Интернет-друга виртуальный долг

Парни познакомились в Сети
Ольга ГОПАЛО
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За компьютером моет оказаться кто угодно.За компьютером моет оказаться кто угодно.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Ростовской области молодой парень стал жертвой своего нового знакомого, с которым познакомился в Интернете. Но после сам не понял, как оказался ему должен. В подробностях этой истории предстояло разобраться полицейским, а промежуточным результатом стало возбуждение уголовного дела по статье «Грабеж».

Как оказалось, инцидент произошел с жителем города Гуково. По словам пострадавшего, новый знакомый пришел к нему домой и начал требовать возместить какой-то выдуманный долг. Когда парень отказал виртуальному другу, тот перешел в наступление. Визитер сначала пытался душить «должника», а после забрал его ноутбук.

Однако спустя время стражам порядка все же удалось отыскать злоумышленника. Гаджет у него уже забрали и вернули законному владельцу.

Теперь 19-летний парень может сесть за решетку на несколько лет. Размер наказания будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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