В Ростовской области на трассе столкнулись две легковушки
Накануне, 25 июня, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, дорожное происшествие случилось около восьми часов утра на автодороге между городами Шахты и Белая Калитва. Там столкнулись два легковых автомобиля.
- По предварительным данным, 41-летний водитель-женщина за рулем «Хендай Акцент» не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «Лада Калина», который ехал во встречном направлении, - добавили в ведомстве.
Известно, что в результате дорожного происшествия пострадали оба водителя. Мужчину и женщину с травмами различной степени тяжести на автомобилях скорой помощи доставили ближайшую больницу.
В настоящее время, по факту случившегося проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU