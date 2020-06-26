В Ростовской области на трассе столкнулись две легковушки

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:33:19+03:00

Одна из машин теперь выглядит так. Фото: УГИБДД России по РО.

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Накануне, 25 июня, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, дорожное происшествие случилось около восьми часов утра на автодороге между городами Шахты и Белая Калитва. Там столкнулись два легковых автомобиля.

- По предварительным данным, 41-летний водитель-женщина за рулем «Хендай Акцент» не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «Лада Калина», который ехал во встречном направлении, - добавили в ведомстве.

Известно, что в результате дорожного происшествия пострадали оба водителя. Мужчину и женщину с травмами различной степени тяжести на автомобилях скорой помощи доставили ближайшую больницу.

В настоящее время, по факту случившегося проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU