Россельхозбанк отмечает 20-летие

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:25:47+03:00

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В июне Россельхозбанк отметил 20-летний юбилей. Имея более 1300 офисов по всей стране, РСХБ входит в первую тройку отечественных банков по охвату филиальной сети. Банку доверяют более 7 млн клиентов. Результаты работы Банка неразрывно связаны с агропромышленным комплексом, прошедшим за два десятилетия настоящую эволюцию. В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов Банка и аграриев. Итоги 20-летней работы РСХБ подвели Министр сельского хозяйства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

В 2000 году глава государства распорядился создать банк, на базе которого сформировалась национальная кредитно-финансовая система обслуживания агропромышленного комплекса России.

За 20 лет сельское хозяйство прошло большой путь качественного развития и в настоящее время выступает драйвером экономики страны. Отечественные аграрии обеспечивают продовольственную безопасность России и продолжают наращивать ее экспортный потенциал.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк»

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отметил, что Россельхозбанк прошёл с отраслью весь этот этап и внёс важный вклад в достижение итоговых результатов, оказывая существенную финансовую поддержку малому, среднему и крупному агробизнесу, а также сельскому населению.

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