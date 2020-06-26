Управляющие компании совершенствуют онлайн-работу с клиентами

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:20:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с введенным режимом самоизоляции и противоэпидемическими ограничениями управляющие компании Ростова-на-Дону стремятся наладить эффективную работу с пользователями, в том числе и в онлайн-формате.

Управляющая компания «Альтернатива» организовала видеоконференцию, в рамках которой обсуждались актуальные вопросы качества оказываемых коммунальных услуг и возможности дальнейшего улучшения сервиса. В ней также приняли участие представители регионального министерства ЖКХ, управления государственной жилищной инспекции и депутаты гордумы столицы региона.

На видеоконференции прозвучал ряд конкретных предложений. Так, жители дома ЖК «Я» по улице 2-й Краснодарской, 169Б предложили, чтобы сотрудники управляющей компании более детально разъясняли собственникам квартир все нюансы расчета за ЖКУ. Также у них было много вопросов, связанных с эксплуатационным содержанием нового объекта. При этом оказалось, что не все из собственников знакомы с действующими нормами законодательства. Например, многие ошибочно считают, что если никто в квартире не проживает, то не нужно платить за вывоз мусора.

Участники конференции отметили востребованность этой новой формы коммуникации между собственниками и УК. А начальник отдела развития жилищного хозяйства министерства ЖКХ РО Светлана Манихина отметила, что необходимо совершенствовать диалог между УК и собственниками, так как только в командной работе будут достойные результаты. При этом она пояснила, что каких-либо серьезных вопросов к деятельности УК «Альтернатива» нет.

Также было предложено создать онлайн-ресурс, на котором собственники могут оставлять для УК все заявки в электронном виде, а специалисты, в свою очередь, будут писать там же о состоянии исполнения и сроке реализации. Так можно будет увидеть весь огромный объем работы, которую ведут специалисты УК каждый день.

В ходе онлайн-дискуссии в адрес компании поступило более 60 обращений и предложений. Представители УК «Альтернатива» пообещали детально проработать каждую из них, направив прямые ответы заявителям. По инициативе компании подобные встречи будут проводиться регулярно.

Напомним, задачу по комплексному повышению качества обслуживания управляющими компаниями и эффективному взаимодействию с жителями поставил губернатор Василий Голубев.

С этой же целью в настоящее время в регионе реализуется проект «Народный рейтинг УК». Главная цель проекта - выявление компаний, не в полной мере справляющихся со своим функционалом.

- Проект «Народный рейтинг» позволит нам увидеть положение глазами обычных граждан, которые каждый день пользуются услугами ЖКХ. Я уверен, что его реализация поможет нам добиться существенных улучшений в системе управления многоквартирным фондом, - отмечал губернатор Василий Голубев.