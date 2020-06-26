2020-06-26T12:16:48+03:00
Происшествия

Суд признал Кирилла Серебренникова виновным по делу о хищении 129 млн рублей

Решение вынес 26 июня Мещанский суд Москвы
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Суд постановил, что Кирилл Серебренников осуществлял общее руководство всех членов преступной группы.Суд постановил, что Кирилл Серебренников осуществлял общее руководство всех членов преступной группы.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Режиссера Кирилла Серебренникова, уроженца города Ростова-на-Дону, признали виновным по нашумевшему делу «Седьмой студии». Мещанский суд Москвы сегодня, 26 июня, вынес ему обвинительный приговор по делу о хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Речь идет о 129 млн рублей.

За мошенничество в особо крупном размере режиссеру будет объявлено наказание. Какое именно — пока неизвестно, оглашение приговора продолжается. Отметим, что гособвинение запрашивало для режиссера шесть лет колонии и штраф 800 тыс. руб.

Также виновными признали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Суд постановил, что Кирилл Серебренников осуществлял общее руководство всех членов преступной группы и принял меры по сокрытию хищений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд признал Кирилла Серебренникова виновным по делу о хищении 129 млн рублей
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