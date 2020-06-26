Процесс утилизации отходов показал дончанам регоператор ГК «Чистый город»

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:43:32+03:00

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До 5 млн. кубометров отходов в год образует население крупнейшей на юге страны Ростовской агломерации. Но вы когда-нибудь задумывались как их утилизируют? И какой путь проходит мусорный пакет от дома до переработки?

Как рассказали в ГК «Чистый город», с начала запуска реформы коммунальные отходы в Ростовской области, как и во многих других регионах страны, проходят, в том числе, сортировку. Полезные фракции, такие как картон, пластик, стекло, доставляются на российские заводы по переработке, где они получают «вторую жизнь».

Известно, что такой подход позволяет уменьшить процент отходов, отправляемых на складирование. А вот где расположен мусоросортировочный комплекс в Ростове-на-Дону, и куда направляются неутилизируемые фракции, регоператор показал и рассказал в подробном видеоматериале.