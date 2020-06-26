Голосование по поправкам в Конституцию РФ: «Ответственный выбор в пользу стабильного развития России»

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:15:33+03:00

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С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в действующую Конституцию РФ. Впервые идею внесения изменений в главный документ страны в ежегодном Послании Федеральному Собранию 15 января озвучил глава государства Владимир Путин. Но окончательные предложения о поправках были приняты обеими палатами Федерального Собрания только после общественного обсуждения и юридической проработки. А 12 марта они были поддержаны и депутатами донского парламента.

- Значительная часть поправок носит социальную направленность и формирует новый уровень соцгарантий как для граждан трудоспособного возраста, так и для представителей старшего поколения, - рассказал о важности нового документа для каждого россиянина депутат Заксобрания РО Ашот Хбликян. - Так, поправками устанавливается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация соцпособий и иных соцвыплат, а также не реже раза в год - пенсий. Система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Гарантируется достоинство и уважение человеку труда.

Кроме того, отдельный пункт связан и с государственной защитой семьи, материнства, отцовства и детства.

- Создаются условия для достойного воспитания детей в семье и заботы о родителях совершеннолетними детьми, - продолжает собеседник. - Устанавливается однозначное понимание института брака как союза мужчины и женщины.

Так, на Дону будут работать 2 613 участковых и 62 территориальных избирательных комиссий.

- Предложенные поправки не изменят базовые ценности, прописанные в Конституции 1993 года, - подчеркнул Ашот Кеворкович. - Они лишь усовершенствуют основной закон страны, сделают его более современным и отвечающим нынешним требованиям по развитию государства и общества. Поэтому призываю каждого проявить гражданскую позицию и сделать ответственный выбор в пользу стабильного развития России.