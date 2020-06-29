2020-06-29T09:46:59+03:00
Происшествия

В аварии на трассе в Ростовской области погибла 22-летняя женщина-пассажир

Еще четырех человек отвезли в больницу
Ольга ГОПАЛО
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По предварительным данным, легковушка въехала в грузовик, стоявший у обочины. Фото: УГИБДД по РО.По предварительным данным, легковушка въехала в грузовик, стоявший у обочины. Фото: УГИБДД по РО.
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В ночь на понедельник, 29 июня, в Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Дорожное происшествие случилось в 00:03 на федеральной трассе М-4 «Дон», что в Аксайском районе.

- По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем "четырнадцатой" не справилась с управлением и столкнулась с большегрузом, стоявшим на обочине, - рассказали в Управлении ГИБДД по региону.

В результате ЧП погибла 22-летняя женщина, которая находилась в легковом автомобиле, приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшей: она скончалась до их приезда.

Кроме того, в больницу увезли водителя легковушки, трехлетнего мальчика и 45-летнего мужчину, которые ехали с ней. Также травмы получил и водитель машины, стоявшей на обочине.

По факту аварии подводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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