В аварии на трассе в Ростовской области погибла 22-летняя женщина-пассажир
В ночь на понедельник, 29 июня, в Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Дорожное происшествие случилось в 00:03 на федеральной трассе М-4 «Дон», что в Аксайском районе.
- По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем "четырнадцатой" не справилась с управлением и столкнулась с большегрузом, стоявшим на обочине, - рассказали в Управлении ГИБДД по региону.
В результате ЧП погибла 22-летняя женщина, которая находилась в легковом автомобиле, приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшей: она скончалась до их приезда.
Кроме того, в больницу увезли водителя легковушки, трехлетнего мальчика и 45-летнего мужчину, которые ехали с ней. Также травмы получил и водитель машины, стоявшей на обочине.
По факту аварии подводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU