Ростовчанин вынес из супермаркетов товаров на 150 тысяч рублей

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:13:39+03:00

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В городе Ростове-на-Дону задержали серийного вора, который позарился на чужое. Мужчина выносил из супермаркетов все, что плохо лежало. Как позже установят полицейские, ростовчанин отметился кражами в четырех таких магазинах донской столицы, а общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Но вот попался он после того, как решил действовать по-крупному. Как оказалось, курение вредит не только здоровью. В его случае после того, как он украл из табачного ларька сигареты на 150 тысяч рублей, его быстро задержали стражи порядка.

Как добавили в донском главке, в отношении 22-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что сразу после СИЗО он отправится в колонию на несколько лет. Срок заключения будет известен после того, как судья вынесет решение.

ИСТОЧНИК KP.RU