2020-06-29T10:58:46+03:00
Общество

Срочная новость: В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой горит дом

На месте - 32 пожарных и восемь машин
Ольга ГОПАЛО
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Один из самых крупных пожаров в центре города произошел за Театральной площадью. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.Один из самых крупных пожаров в центре города произошел за Театральной площадью. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.
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В понедельник, 29 июня, около 09:35 на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании. Как рассказали очевидцы, в самом центре города Ростова-на-Дону горит двухэтажный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на пресечение улицы Большая Садовая и переулка Братский.

- Дом заброшенный, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - По предварительным данным, загорание произошло на чердаке. В настоящее время на месте работают 32 пожарных и восемь единиц техники. Обстановка уточняется.

В 10:43 стало известно, что пожар локализован. Площадь возгорания составляет сто квадратных метров.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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