Срочная новость: В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой горит дом
В понедельник, 29 июня, около 09:35 на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании. Как рассказали очевидцы, в самом центре города Ростова-на-Дону горит двухэтажный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на пресечение улицы Большая Садовая и переулка Братский.
- Дом заброшенный, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - По предварительным данным, загорание произошло на чердаке. В настоящее время на месте работают 32 пожарных и восемь единиц техники. Обстановка уточняется.
В 10:43 стало известно, что пожар локализован. Площадь возгорания составляет сто квадратных метров.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU