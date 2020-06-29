Авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области унесла жизнь двух человек
Накануне, 28 июня, в Ростовской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД региона. Известно, что авария случилась около пяти часов вечера на федеральной трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Дона.
По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Тойота Корола», выезжая со стоянки, пересек проезжую часть дороги через разделительный газон и допустил столкновение с автомобилем «Сканиа», - добавили в ведомстве.
В результате аварии погибли пассажиры легковушки 22-летняя девушка и 47-летняя женщина. Еще трое, сидевших в иномарке - 12-летняя школьница, 34-летняя и 66-летняя женщины попали в больницу.
По факту дорожного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU