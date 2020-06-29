2020-06-29T10:56:46+03:00
Общество

Авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области унесла жизнь двух человек

Иномарка врезалась в грузовик
Ольга ГОПАЛО
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Погибли две пассажирки иномарки. Фото: УГИБДД России по РО.Погибли две пассажирки иномарки. Фото: УГИБДД России по РО.
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Накануне, 28 июня, в Ростовской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД региона. Известно, что авария случилась около пяти часов вечера на федеральной трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Дона.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Тойота Корола», выезжая со стоянки, пересек проезжую часть дороги через разделительный газон и допустил столкновение с автомобилем «Сканиа», - добавили в ведомстве.

В результате аварии погибли пассажиры легковушки 22-летняя девушка и 47-летняя женщина. Еще трое, сидевших в иномарке - 12-летняя школьница, 34-летняя и 66-летняя женщины попали в больницу.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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