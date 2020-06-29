2020-06-29T11:56:49+03:00
Общество

Новостройки Ростова: как купить квартиру выгодно и без посредников?

Стимулом является рекордно низкая процентная ставка, которую предлагают банки
Наталья ВЕСНИНА
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Покупать квартиру в кризис выгодноПокупать квартиру в кризис выгодноФото: Юлия ЛАНДЫШ
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Покупать квартиру в кризис выгодно - это отмечают многие эксперты. И для этой выгоды есть несколько существенных причин. Во-первых, этим летом до рекордно низких значений была снижена процентная ставка Центробака. И многие банки уже предлагают выгодные ставки по ипотечным кредитам.

Вторая причина в том, что цены на жилье могут вырасти к осени. К тому же количество предложений ликвидной недвижимости сейчас большое. Поэтому больше шансов найти хорошую квартиру по выгодной цене именно в летний период.

Но в вопросе покупки квартиры в новостройке, конечно, нельзя торопиться. Важно выбрать из множества вариантов подходящую именно вам.

Как же посмотреть сразу несколько новостроек, чтобы оценить все варианты и предложения за короткий срок?

Такая возможность есть. Для тех, кто ищет квартиру, «Комсомольская правда» устраивает «Тур по новостройкам», во время которого можно будет лично оценить стадию строительства, планировку, качество отделки и другие параметры, сравнить разные квартиры, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков.

Участие в туре бесплатное! Открыта предварительная запись.

Узнать подробности и записаться можно по телефону:

редакции в Ростове-на-Дону (863) 333- 24-22 (добавочный 1 «реклама»)

или куратора мероприятия 8-950-856-01-30.

Поторопитесь, ведь количество мест ограничено!

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