Ростовчанин угнал авто и попал на нем в ДТП

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:15:18+03:00

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В Ростове-на-Дону произошла авария с участием автомобиля Hyundai Solaris. Когда на место происшествия приехали сотрудники ДПС оказалось, что у водителя, который был за рулем иномарки, не было документов на машину. 24-летнего мужчину доставили в отдел полиции, там-то и выяснилось, что он никакого отношения к машине не имеет.

- Накануне совершения преступления задержанный распивал спиртное с хозяйкой легковушки, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Когда женщина уснула, злоумышленник взял ключи от авто и уехал. Двигаясь по городу на угнанной машине, мужчина не справился с управлением и наехал на препятствие.

Известно, что авто полицейские уже изъяли машину и вернули ростовчанке. А в отношении ее знакомого «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решения суда он будет дожидаться дома, мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU