Через Волгодонск теперь будут ходить поезда

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:33:12+03:00

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Поезда теперь снова будут ходить через Волгодонск Ростовской области. Известно, что транспортное железнодорожное сообщение было прекращено 23 года назад. Но теперь поезда снова будут останавливаться на перроне города атомщиков.

Речь идет о поезде №465/466 Астрахань – Имеретинский. Он теперь будет курсировать по измененному маршруту - через участок Морозовская – Волгодонская – Куберле.

Благодаря чему, местные жители смогут путешествовать на поездах не только на Черноморское побережье, но и в Волгоград, Краснодар, а также другие города Юга России.

Чтобы это произошло, была проведена масштабная работа, в том числе реконструкция и ремонт 50 километров железнодорожного пути.

- Это позволило значительно увеличить пропускную способность участка и частично переключить транзитный грузопоток с направления Лихая - Ростов, являющегося одним из наиболее загруженных на Северо-Кавказской магистрали, - добавили в пресс-службе СКЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU