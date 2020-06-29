Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:31:44+03:00

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За состоянием подъездов тоже должны следить коммунальщики. Жители улицы Весенней в Волгодонске об этом знали, а потому внимательно изучили все, что в нем творится, и отправились в Госжилинспецию.

- Было установлено, что на самом деле был перекос, и образование щелей у металлопластикового оконного блока на площадке между первым и вторым этажами восьмого подъезда, - рассказали специалисты, - также есть следы подтеков на стенах и потолке лестничной площадки на девятом этаже шестого подъезда, а на большинстве распределительных коробок системы электроснабжения на лестничных площадках отсутствуют защитные крышки - при этом висели оголенные провода и скрутки. Кроме того, в неисправном состоянии находились мусоросборные урны возле подъездов - они были поражены коррозией.

В итоге, по факту выявленных нарушений ТСЖ было выдано предписание. И те все исправили в установленные законом сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU