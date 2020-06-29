2020-06-29T16:29:13+03:00
Общество

А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими

За 90 секунд нужно прочесть три выдуманных новости
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Шанс стать известным на всю Россию появился у людей серебряного возраста.Шанс стать известным на всю Россию появился у людей серебряного возраста.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Один из федеральных каналов объявил охоту на телеведущих в возрасте 60+. Известно, что бабушки и дедушки, в том числе и из Ростова-на-Дону, смогут стать ведущими «Новостей анимации» и засветиться в других эфирных проектах канала. А чтобы принять участие в кастинге, нужно до 1 октября прочитать на камеру одну из трех выдуманных новостей об анимации и уложиться в 90 секунд. Самые харизматичные дикторы попадут в эфир.

- Нам хочется изменить отношение к старшему поколению в позитивную сторону и создавать новую культуру, в которой люди любого возраста могут выражать себя и не бояться стереотипов о том, каким должен быть взрослый человек, - рассказал директор канала Денис Всесвятский. - Возраст - это всего лишь социальный конструкт, и наша цель - показать, что оставаться молодым можно всегда!

КОНКРЕТНО

Чтобы стать амбассадором бренда в качестве ведущего, нужно загрузить ролик в соцсети с хештегом #суперстаршие2Х2. А чтобы попасть в другие проекты канала, достаточно записать на камеру ответы на несколько вопросов и выслать видеоанкету на почту casting@2x2tv.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Даша, вы точно рожали?»: Супруга Валерия Карпина поделилась сногсшибательным снимком в купальнике
"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова поделилась жарким снимком, сделанным на пляже в Калифорнии
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком
А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими
Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции
Главный бомбардир ФК "Ростов" Элдор Шомуродов празднует день рождения
В этом году на Дон больше всего мигрантов прибыло из Украины
Ливни с грозой и градом: на Дону объявлено штормовое предупреждение
Через Волгодонск теперь будут ходить поезда
Ростовчанин угнал авто и попал на нем в ДТП
Новостройки Ростова: как купить квартиру выгодно и без посредников?
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области унесла жизнь двух человек
Срочная новость: В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой горит дом
Ростовчанин вынес из супермаркетов товаров на 150 тысяч рублей
В аварии на трассе в Ростовской области погибла 22-летняя женщина-пассажир
В донской столице по неизвестной причине вспыхнула бетонная фабрика
Жара вынудила ростовчан пренебречь самоизоляцией
В донской столице пьяный местный житель устроил перестрелку среди ночи
Вальяжно развалившийся на лавочке перед трупом пенсионер удивил ростовчан
Лже-сотрудник банка похитил со счета доверчивого ростовчанина 140 тысяч рублей
Донские рыбаки могут остаться без улова леща и судака
В донской столице велосипедисты устроили погром на площади Советов
В микрорайоне Левецовский появятся пять новых дорог
Из Ростова снова можно будет уехать автобусом в Крым