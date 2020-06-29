А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:29:13+03:00

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Один из федеральных каналов объявил охоту на телеведущих в возрасте 60+. Известно, что бабушки и дедушки, в том числе и из Ростова-на-Дону, смогут стать ведущими «Новостей анимации» и засветиться в других эфирных проектах канала. А чтобы принять участие в кастинге, нужно до 1 октября прочитать на камеру одну из трех выдуманных новостей об анимации и уложиться в 90 секунд. Самые харизматичные дикторы попадут в эфир.

- Нам хочется изменить отношение к старшему поколению в позитивную сторону и создавать новую культуру, в которой люди любого возраста могут выражать себя и не бояться стереотипов о том, каким должен быть взрослый человек, - рассказал директор канала Денис Всесвятский. - Возраст - это всего лишь социальный конструкт, и наша цель - показать, что оставаться молодым можно всегда!

КОНКРЕТНО

Чтобы стать амбассадором бренда в качестве ведущего, нужно загрузить ролик в соцсети с хештегом #суперстаршие2Х2. А чтобы попасть в другие проекты канала, достаточно записать на камеру ответы на несколько вопросов и выслать видеоанкету на почту casting@2x2tv.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU