Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:09:08+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают последствия разгула стихии, которая началась в Ростове-на-Дону после обеда понедельника, 29 июня. Тогда краски на небе начали сгущаться и поднялся сильный ветер. В итоге, сразу несколько иномарок оказались погребенными под ветками деревьев в центре донской столицы — на пересечении переулка Соборного и улицы Красноармейской. Яркие фото случившегося появились в Сети.

Стихия началась в Ростове-на-Дону после обеда понедельника, 29 июня. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Кроме того, другая читательница паблика сообщила, что дерево упало на коляску с ребенком. Правда, в каком из районов города это произошло, она не уточнила. Но, по ее словам, малыш не пострадал.

Напомним, шквалистый ветер - до 23 метров в секунду - прогнозируют аккурат до вторника, 30 июня.К нему в придачу метеорологи обещают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="534" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/787694" frameborder="0"></iframe> Дерево упало на коляску с ребёнком 29.6.2020 Ростов-на-Дону Главный.ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU