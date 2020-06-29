Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают последствия разгула стихии, которая началась в Ростове-на-Дону после обеда понедельника, 29 июня. Тогда краски на небе начали сгущаться и поднялся сильный ветер. В итоге, сразу несколько иномарок оказались погребенными под ветками деревьев в центре донской столицы — на пересечении переулка Соборного и улицы Красноармейской. Яркие фото случившегося появились в Сети.
Стихия началась в Ростове-на-Дону после обеда понедельника, 29 июня. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
Кроме того, другая читательница паблика сообщила, что дерево упало на коляску с ребенком. Правда, в каком из районов города это произошло, она не уточнила. Но, по ее словам, малыш не пострадал.
Напомним, шквалистый ветер - до 23 метров в секунду - прогнозируют аккурат до вторника, 30 июня.К нему в придачу метеорологи обещают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом.
Дерево упало на коляску с ребёнком 29.6.2020 Ростов-на-Дону Главный.ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU