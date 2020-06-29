«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова поделилась жарким снимком, сделанным на пляже в Калифорнии
Любимица миллионов своих болельщиков - спортсменка Юлия Ефимова снова купается в комплиментах. Причина тому - очередное сногсшибательное фото, которое королева брасса опубликовала на своей странице в Инстаграм. На нем спортсменка из Волгодонска Ростовской области позирует на одном из пляжей Калифорнии в открытом купальнике.
- Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике, - подписала снимок Юлия. - Всем хорошего дня.
- Побольше абсурда! - поддержал ее другой.
В итоге фото набрало больше сорока тысяч лайков и разных комплиментов. Многие в них дали волю своей фантазии: «Правильно!!! Фоткайтесь без него», «Мой прекрасный ангел спорта» и «Суперсекси». Но большинство все ж констатировали факт: «Юлия, Вы прекрасны! », «Самая шикарная », «Красивая, летняя фотография!» и «Невозможно подобрать эпитет, чтобы описать это сногсшибательное фото!».
ИСТОЧНИК KP.RU