«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова поделилась жарким снимком, сделанным на пляже в Калифорнии

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:26:12+03:00

Спортсменка хороша и в воде, и на суше. Фото: instagram pryanya93.

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Любимица миллионов своих болельщиков - спортсменка Юлия Ефимова снова купается в комплиментах. Причина тому - очередное сногсшибательное фото, которое королева брасса опубликовала на своей странице в Инстаграм. На нем спортсменка из Волгодонска Ростовской области позирует на одном из пляжей Калифорнии в открытом купальнике.

- Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике, - подписала снимок Юлия. - Всем хорошего дня.

- Побольше абсурда! - поддержал ее другой.

В итоге фото набрало больше сорока тысяч лайков и разных комплиментов. Многие в них дали волю своей фантазии: «Правильно!!! Фоткайтесь без него», «Мой прекрасный ангел спорта» и «Суперсекси». Но большинство все ж констатировали факт: «Юлия, Вы прекрасны! », «Самая шикарная », «Красивая, летняя фотография!» и «Невозможно подобрать эпитет, чтобы описать это сногсшибательное фото!».

pryanya93 Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике

ИСТОЧНИК KP.RU