"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери
Мама звезды Playboy Марии Лиман всерьез испугалась за дочь. Женщина решила, что ее очаровательная дочка-брюнетка хочет поменять пол. Произошло это после того, как модель приняла участие в челлендже, а для этого загрузила свое фото в специальное приложение, которое показывает, как бы выглядел владелец фото, если бы поменял пол.
- Мама расстроилась, подумала, что я в Англии совсем уже с ума сошла и хочу пол поменять, - призналась красотка. - Вот так вот и шути с родителями...
Но поклонники решили, что Мария таким образом просто нашла повод продемонстрировать новый купальник и озвучить, что уехала из России в Англию. Но и тут без слов восхищения в адрес красотки-модели не обошлось.
- Знаешь на кого похожа? На самую красивую девушку. Хотя нет. На божественной красоты ангела, спустившегося с неба, - написал один из фанатов
- Милашка-симпатяжка и глаза красивые, и губки прелесть, и фигурка супер, - оценил красоту ростовчанки другой.
ИСТОЧНИК KP.RU