2020-06-29T17:39:33+03:00
Общество

"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери

Очередное фото в бикини вызвало неоднозначную реакцию у поклонников
ГОШЕВ Игорь
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Так бы девушка выглядела, если бы была мальчиком. Фото: instagram liman_mariaТак бы девушка выглядела, если бы была мальчиком. Фото: instagram liman_maria
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Мама звезды Playboy Марии Лиман всерьез испугалась за дочь. Женщина решила, что ее очаровательная дочка-брюнетка хочет поменять пол. Произошло это после того, как модель приняла участие в челлендже, а для этого загрузила свое фото в специальное приложение, которое показывает, как бы выглядел владелец фото, если бы поменял пол.

- Мама расстроилась, подумала, что я в Англии совсем уже с ума сошла и хочу пол поменять, - призналась красотка. - Вот так вот и шути с родителями...

Но поклонники решили, что Мария таким образом просто нашла повод продемонстрировать новый купальник и озвучить, что уехала из России в Англию. Но и тут без слов восхищения в адрес красотки-модели не обошлось.

- Знаешь на кого похожа? На самую красивую девушку. Хотя нет. На божественной красоты ангела, спустившегося с неба, - написал один из фанатов

- Милашка-симпатяжка и глаза красивые, и губки прелесть, и фигурка супер, - оценил красоту ростовчанки другой.

liman_marialiman_maria
Вот такой я вот павлин или курочка. На кого Я больше похожа?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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