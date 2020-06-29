«Даша, вы точно рожали?»: Супруга Валерия Карпина поделилась сногсшибательным снимком в купальнике

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:09:05+03:00

Не так давно она родила тренеру желто-синих дочку

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Идеальную форму после родов продемонстрировала подписчикам своего Инстаграм супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья опубликовала фотографию, сделанную на пляже в Эстонии, откуда она родом.

- У мамы троих детей не бывает фоток в одиночестве - не с детьми, так с народом, - подписала она снимок в ярко-красном бикини. - Для Эстонии выдались шикарные две недели. Раз уж без отпуска в этом году, то хотя бы дома мини-курорт.

Подписчики не сдерживали эмоций: «Даша, вы точно рожали?», «Все красивые девушки в мире только в Ростове», «Отлично выглядите!», «Мисс Ростов» и «Топчик!».

А были и те, кто спрашивал: «Как можно быть такой худой? Можно мастер-класс?»

- Дарья, вам повезло, вероятно и девять детей родить, и воспитать достойно, так что желаю вам не останавливаться и быть мамой, - написал кто-то из подписчиков. - Это самое главное в жизни женщины, тем более у которой есть такая надежная опора в лице Валерия Георгиевича, который своей работоспособностью достоин такой Женщины.

dasha.karpina У мамы троих детей не бывает фоток в одиночестве - не с детьми, так с народом

ИСТОЧНИК KP.RU