В Ростовской области водитель «КамАЗа» спровоцировал смертельную аварию
В понедельник, 29 июня, около полудня в Ростовской области водитель большегруза спровоцировал аварию, в результате которой погиб человек. Об этом рассказали в региональном Управлении ГИБДД. Известно, что дорожное происшествие случилось на автодороге между населенным пунктами Котельниково и Песчанокопское.
- По предварительным данным, 36-летний водитель «КамАЗа», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю марки «ГАЗель», ехавшему по главной дороге, - добавили в ведомстве. В результате аварии, 45-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшему: он скончался до их приезда.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.
В управлении просят водителей быть внимательными на дорогах и не пренебрегать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU