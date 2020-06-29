2020-06-29T18:29:08+03:00
Происшествия

В Ростовской области водитель «КамАЗа» спровоцировал смертельную аварию

Большегруз выехал со второстепенной дороги с нарушением правил дорожного движения
Ольга ГОПАЛО
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А этой аварии погиб один из водителей. Фото: УГИБДД России по РО.А этой аварии погиб один из водителей. Фото: УГИБДД России по РО.
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В понедельник, 29 июня, около полудня в Ростовской области водитель большегруза спровоцировал аварию, в результате которой погиб человек. Об этом рассказали в региональном Управлении ГИБДД. Известно, что дорожное происшествие случилось на автодороге между населенным пунктами Котельниково и Песчанокопское.

- По предварительным данным, 36-летний водитель «КамАЗа», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю марки «ГАЗель», ехавшему по главной дороге, - добавили в ведомстве. В результате аварии, 45-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшему: он скончался до их приезда.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

В управлении просят водителей быть внимательными на дорогах и не пренебрегать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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