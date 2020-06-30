В Ростовскую область пытались контрабандой переправить почти два миллиона рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:19:01+03:00

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Ростовским таможенникам удалось обнаружить крупную сумму денег, которую водители попытались провести в обход закона. Инцидент произошел в многостороннем пункте пропуска Гуково через российско-украинскую границу.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, внимание их сотрудников привлек тягач с полуприцепом, который прибыл на пункт пропуска уже поздно вечером. За рулем был гражданин незалежной. В итоге во время досмотра машины и были обнаружены деньги. Наличность была спрятана в черной сумке, которая находилась в кабине автомобиля. В ней оказалось более 15 тысяч долларов США, что в переводи на наши деньги составляет один миллион рублей.

- В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе или вывозе наличных на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных, - добавили в Управлении.

А уже через полчаса в тот же пункт пропуска прибыл еще один автомобиль. В полиэтиленовом пакете находились 300 тысяч украинских гривен, что по курсу Центробанка составляет больше 11 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что деньги его якобы попросили передать знакомые для родственников в Ростове-на-Дону, заверив, что «сумма по курсу не превышает установленных норм и декларировать ничего не надо».

Сейчас в отношении обоих водителей возбудили административные дела, теперь им грозят крупные денежные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU