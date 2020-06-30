2020-06-30T10:19:01+03:00
Общество

В Ростовскую область пытались контрабандой переправить почти два миллиона рублей

Инцидент произошел на российско-украинской границе
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Деньги были на виду. Фото: ЮТУ.Деньги были на виду. Фото: ЮТУ.
Изменить размер текста:

Ростовским таможенникам удалось обнаружить крупную сумму денег, которую водители попытались провести в обход закона. Инцидент произошел в многостороннем пункте пропуска Гуково через российско-украинскую границу.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, внимание их сотрудников привлек тягач с полуприцепом, который прибыл на пункт пропуска уже поздно вечером. За рулем был гражданин незалежной. В итоге во время досмотра машины и были обнаружены деньги. Наличность была спрятана в черной сумке, которая находилась в кабине автомобиля. В ней оказалось более 15 тысяч долларов США, что в переводи на наши деньги составляет один миллион рублей.

- В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе или вывозе наличных на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных, - добавили в Управлении.

А уже через полчаса в тот же пункт пропуска прибыл еще один автомобиль. В полиэтиленовом пакете находились 300 тысяч украинских гривен, что по курсу Центробанка составляет больше 11 тысяч долларов. Мужчина рассказал, что деньги его якобы попросили передать знакомые для родственников в Ростове-на-Дону, заверив, что «сумма по курсу не превышает установленных норм и декларировать ничего не надо».

Сейчас в отношении обоих водителей возбудили административные дела, теперь им грозят крупные денежные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор ГК «Чистый город» возобновляет личный приём граждан
Житель Волгодонска остался без полумиллиона рублей после разговора с мошенником
Сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5% увеличивает ВТБ
В Ростовскую область пытались контрабандой переправить почти два миллиона рублей
В Батайске погиб водитель мопеда, его жена - в больнице
У жителя Гуково нашли больше килограмма наркотиков
В Ростове неравнодушный местный житель принялся регулировать движение из-за сломавшегося светофора
Павел Мамаев: "Болельщики - наш 12 игрок"
В центре Ростова потушили пожар в заброшенном здании
В ростовском аэропорту сел самолет с отказавшим двигателем
Укладку асфальта в дождь запечатлели ростовчане в центре города
В Крыму на воду спустили древнегреческую галеру для прогулок
В Ростовской области поймали похитителя канализационных люков
В Ростове отремонтировали больше половины дорог из плана на год
В Ростовской области водитель «КамАЗа» спровоцировал смертельную аварию
«Даша, вы точно рожали?»: Супруга Валерия Карпина поделилась сногсшибательным снимком в купальнике
"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова снова удивила фанатов
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком
А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими
Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции