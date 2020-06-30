2020-06-30T10:25:07+03:00
Общество

Сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5% увеличивает ВТБ

Предложение начинает действовать с 30 июня
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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С 30 июня ВТБ первым из банков увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6,5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей – в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области.

Известно, что «Ипотека с господдержкой 2020» пользуется высоким спросом клиентов. Так, в настоящее время ВТБ заключил по ней более 14 тысяч сделок на суму свыше 39 млрд рублей.

К слову, ранее размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% ВТБ снизил с 20 до 15 процентов. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, приобретающие квартиры в новостройках. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита – до 30 лет. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня.

Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. По итогам апреля доля банка в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.

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