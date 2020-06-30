2020-06-30T10:40:57+03:00
Происшествия

Житель Волгодонска остался без полумиллиона рублей после разговора с мошенником

О том, что разговор был с аферистом, мужчина понял слишком поздно
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Мужчина фактически сам передал деньги в руки злоумышленников.Мужчина фактически сам передал деньги в руки злоумышленников.Фото: Ольга КОСТИНА
Изменить размер текста:

Жителю города Волгодонска пришлось сильно понервничать после того, как с его счета списалась внушительная сумма денег. Как оказалось, произошло это после разговора с сотрудником службы безопасности банка, карта которого у него была. Тот предложил сделать несколько действий, которые помогут обезопасить его счет, а значит, и сохранить деньги от мошенников.

Мужчина, знал, что у него есть полмиллиона рублей, которые он ни в коем случае не хотел терять, а потому сделал все что сказал ему специалист - продиктовал данные карты, а также код, которые пришел ему смс-сообщением.

В итоге не успел владелец денег опомниться, как со счета была списана вся сумма. Тогда он сразу же отправился в отдел полиции, где подтвердили его догадки.

В Главном Управлении МВД России по региону сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор ГК «Чистый город» возобновляет личный приём граждан
Житель Волгодонска остался без полумиллиона рублей после разговора с мошенником
Сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5% увеличивает ВТБ
В Ростовскую область пытались контрабандой переправить почти два миллиона рублей
В Батайске погиб водитель мопеда, его жена - в больнице
У жителя Гуково нашли больше килограмма наркотиков
В Ростове неравнодушный местный житель принялся регулировать движение из-за сломавшегося светофора
Павел Мамаев: "Болельщики - наш 12 игрок"
В центре Ростова потушили пожар в заброшенном здании
В ростовском аэропорту сел самолет с отказавшим двигателем
Укладку асфальта в дождь запечатлели ростовчане в центре города
В Крыму на воду спустили древнегреческую галеру для прогулок
В Ростовской области поймали похитителя канализационных люков
В Ростове отремонтировали больше половины дорог из плана на год
В Ростовской области водитель «КамАЗа» спровоцировал смертельную аварию
«Даша, вы точно рожали?»: Супруга Валерия Карпина поделилась сногсшибательным снимком в купальнике
"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова снова удивила фанатов
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком
А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими
Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции