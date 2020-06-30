Житель Волгодонска остался без полумиллиона рублей после разговора с мошенником

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:40:57+03:00

О том, что разговор был с аферистом, мужчина понял слишком поздно

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Жителю города Волгодонска пришлось сильно понервничать после того, как с его счета списалась внушительная сумма денег. Как оказалось, произошло это после разговора с сотрудником службы безопасности банка, карта которого у него была. Тот предложил сделать несколько действий, которые помогут обезопасить его счет, а значит, и сохранить деньги от мошенников.

Мужчина, знал, что у него есть полмиллиона рублей, которые он ни в коем случае не хотел терять, а потому сделал все что сказал ему специалист - продиктовал данные карты, а также код, которые пришел ему смс-сообщением.

В итоге не успел владелец денег опомниться, как со счета была списана вся сумма. Тогда он сразу же отправился в отдел полиции, где подтвердили его догадки.

В Главном Управлении МВД России по региону сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU