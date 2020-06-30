Регоператор ГК «Чистый город» возобновляет личный приём граждан

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:52:52+03:00

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Регоператор по обращению с ТКО ГК «Чистый город» возобновляет личный приём граждан. Работа продолжится с соблюдением социальной дистанции и всех рекомендаций Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности.

С 3 июля жители Ростова-на-Дону и Мясниковского района смогут посещать главный офис и абонентские участки. Приём и выдача документов по обращению с ТКО будет производиться через службу «Одно окно».

Во всех абонентских участках строго соблюдаются необходимые санитарные требования: на входе организован температурный контроль, специалисты обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. Кроме того, предусмотрена регулярная санитарная обработка помещений.

При посещении офисов регоператора абонентам необходимо иметь средства индивидуальной защиты, собственную ручку для заполнения документов и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра во время ожидания своей очереди.

- Возобновляя очный приём мы сохраняем и дистанционный формат работы с гражданами. Удобные и надёжные сервисы на сайте позволяют заказать вывоз отходов, заключить договор и сообщить о проблемах с ТКО, а также произвести оплату, - подчеркивает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова.

Также все интересующие вопросы, связанные с предоставлением услуги по вывозу ТКО можно задать, позвонив на горячую линию регоператора 8-800-707-05-08.