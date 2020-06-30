За дерзкое оскорбление Владимира Путина ответит 21-летний житель Ростова

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:09:58+03:00

За оскорбления в адрес главы государства юношу привлекут к ответственности. Фото: kremlin.ru

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Полиция донской столицы объявила в розыск 21-летнего жителя Ростова-на-Дону, обругавшего президента России Владимира Путина. По данным сайта 1rnd.ru, ориентировку, в которой сообщается о розыске некоего Шуваева Александра Дмитриевича 1999-го года рождения, распространил городской Отдел полиции № 3.

Ориентировка на ростовчанина, оскорбившего Владимира Путина. Фото: 1rnd.ru

В документе указано, что парень перешел грань дозволенного 28 июня. В этот день он написал на здании ростовской школы № 53, расположенной на улице Малюгиной, что-то весьма нелицеприятное в адрес главы российского государства. Свое оскорбительное сообщение правонарушитель оставил на стене краской.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении молодого человека полиция просит позвонить в дежурную часть ОП № 3 по телефону 8(863)249-23-66 или 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU