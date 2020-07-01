Ростовская АЭС в 2020 году выпустит в Цимлянское водохранилище порядка 1 млн мальков ценных пород рыбы

1 Июль 2020 2020-07-01T09:28:54+03:00

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В августе-сентябре 2020 года в Цимлянское водохранилище будет выпущено 239 тыс. мальков белого амура и 693 тыс. маленьких сазанчиков. Зарыбление пройдёт в посёлке Приморский (Котельниковский район, Волгоградская область). Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская во время презентации отчёта об экологической безопасности за 2019 год на заседании Волгодонской городской Думы.

Выпуск рыбы состоится в рамках программы зарыбления водоёмов региона, в которой Ростовская АЭС участвует с 2015 года. До прошлого года волгодонские атомщики проводили выпуск молоди леща в реку Дон. С 2019 года Ростовская АЭС начала зарыблять Цимлянское водохранилище, тогда в акваторию водоёма отправились 478 тыс. мальков белого амура и 1,387 млн маленьких сазанчиков.

Таким образом, за годы реализации программы по зарыблению в реку Дон и Цимлянское водохранилище выпущено около 70 млн мальков ценных пород рыб.