В Ростовской области ищут 60-летнего мужчину

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:33:46+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 60-летний Александр Сусарин. Известно, что мужчина пропал еще 27 июня текущего года. В тот день около девяти часов вечера он вышел из своего дома, расположенного в поселке Красногорняцкий, что в Октябрьском районе Ростовской области. Однако обратно домой так и не вернулся.

- В день исчезновения он был одет в темно-синюю рубашку в клетку, белую футболку в серую полоску, серые брюки, белую кепку и черные тапки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.

Известно, что Александр Семенович нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Если вам что-то известно о его местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU