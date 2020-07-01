«Богатырь» приглашает в гости

1 Июль 2020 2020-06-30T18:41:09+03:00

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Отдохнуть по высшему классу и сэкономить деньги в тематическом отеле-замке в «Сочи Парке» вполне реально. Для этого необходимо воспользоваться предложением раннего бронирования и получить скидку до 20% на проживание в самом необычном отеле побережья.

Отель-замок «Богатырь 4*» на берегу Черного моря в Имеретинской низменности примечателен своей архитектурой и внутренним оформлением в стиле средневекового замка. Замок получил народное признание «лучшего отеля для семейного отдыха» по версии туристического портала TripAdvisor. Расположен он на территории знаменитого «Сочи Парка», в пяти минутах ходьбы от собственного пляжа.

В стоимость, помимо комфортабельного размещения, уже включены завтраки в ресторане «Садко» с возможностью заказа блюд в номер. Кстати, шеф-повара уже работают над обновлением меню. Кроме того, гости отеля могут бесплатно посещать тренажерный зал с современным спортивным оборудованием и профессиональным тренером. В стоимость пребывания также включено посещение «Сочи Парка». Пока тематический парк работает только в прогулочном режиме.

Чтобы забронировать номер по «вкусной» цене с 20%-ной скидкой, воспользуйтесь программой раннего бронирования на официальном сайте отеля.

Для безопасности гостей в условиях пандемии в отеле-замке действуют правила проживания, основанные на рекомендациях Роспотребнадзора. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте «Богатыря».

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»