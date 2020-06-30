Каждый третий ипотечный кредит в России в мае выдал ВТБ

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:17:11+03:00

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По итогам мая текущего года ВТБ установил собственный рекорд по рыночной доле в сегменте ипотечного кредитования. Так, по сравнению с апрелем 2020-го она выросла на 2,6 п.п.

- ВТБ всегда уделял особое внимание процессу ипотечного кредитования, понимая социальную важность этого продукта, - рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - На протяжении последних лет мы планомерно увеличивали нашу долю на рынке, достигнув в мае исторического рекорда – доли на рынке более 31,3%*. Это стало возможным благодаря улучшению условий по нашим программам, цифровизации внутренних процессов банка и клиентского пути, а так же продуктивному сотрудничеству с нашими партнерами – застройщиками и риелторами по всей России.

Кроме того, в мае банк увеличил ипотечные продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 34,5% – ВТБ заключил свыше 24 тыс. сделок более чем на 62 млрд рублей. Всего же за пять месяцев этого года объем ипотечных выдач ВТБ превысил 311 млрд рублей, что на 23% выше результата января-мая 2019-го.

Одним из основным факторов, позволивших поддержать спрос на ипотеку в мае, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-июня клиенты ВТБ провели по ней уже свыше 14 тысяч ипотечных сделок на 39 млрд рублей.

Сообщается, что на сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ по ставке от 7,9% годовых, а совместные программы с отдельными застройщиками позволяют получить ипотечный кредит со ставкой от 0,5% на первые несколько лет (остальные расходы застройщик возьмет на себя, прим. автр.). В рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тысяч рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос составляет минимум 10% от стоимости объекта недвижимости.

*По данным ЦБ РФ за май 2020 г.