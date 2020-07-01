2020-07-01T09:17:32+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали на трассе «Ростов - Ставрополь»

Авария случилась накануне, 30 июня
Ольга ГОПАЛО
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Пострадавших доставили в больницу.Пострадавших доставили в больницу.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Во вторник, 30 июня, в Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадали сразу несколько человек. Известно, что дорожное происшествие случилось на трассе «Ростов - Ставрополь» в Егорлыкском районе около трех часов дня.

- Произошло столкновение автомобилей Hyundai H-1 и Hyundai Solaris, - рассказали Управлении ГИБДД России по региону. - Последний автомобиль, по предварительным данным, совершал маневр разворота.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Hyundai Solaris, а также еще три женщины-пассажира, ехавшие в другой иномарке. Сообщается, что на машинах скорой помощи их доставили в ближайшую районную больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося. В ведомстве просят водителей быть внимательными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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