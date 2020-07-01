Ростовские врачи спасли 100-летнего ветерана, заболевшую коронавирусом

1 Июль 2020 2020-07-01T09:59:22+03:00

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Спасти почтенную жительницу Ростовской области с диагнозом covid-19 удалось донским медикам. Известно, что в госпиталь 100-летний ветеран поступила в состоянии средней тяжести. У нее был лабораторно подтвержден коронавирус. Кроме того, началось грозное осложнение - внебольничная пневмония.

Огромных усилий стоило врачам спасти женщину. Две недели они боролись за ее жизнь. И, наконец, болезнь отступила. Сейчас состояние пациентки доктора оценивают как «удовлетворительное». И накануне, 30 июня, она была выписана домой.

- Желаю выздоровевшей Ксении Филипповне здоровья и бодрости духа, а врачам низкий поклон! - написал в своем Инстаграм глава донского региона Василий Голубев. - Добрая новость, которая в очередной раз подтверждает профессионализм наших донских медиков. И все-таки, друзья, берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU