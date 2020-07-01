Футбольный матч «Ростов» - «Краснодар» 1 июля 2020: маски и социальная дистанция обязательны
Футбольный матч «Ростов» - «Краснодар» 1 июля 2020: маски и социальная дистанция обязательны. Известно, что спортивный поединок состоится в восемь часов вечера. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, безопасность во время игры будут обеспечивать не только полицейские, но и сотрудники частных охранных предприятий, а также стюарды.
- Ростовским болельщикам необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, - добавили в донском главке. - И с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. А еще нужно прибыть на матч заранее, в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион.
Кроме того, болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона. На территорию стадиона запрещается пронос стеклянной и пластиковой тары.
А еще в соответствии с требованиями Роспотребнадзора для зрителей футбольного мачта обязательно ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU