1 Июль 2020 2020-07-01T11:08:36+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 июля 2020: за сутки covid-19 подтвержден у 95 человек

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 июля 2020: еще двое погибших. Об этом сообщили в региональном правительстве. Известно, что одна из скончавшихся - 44-летняя женщина, при этом она страдала ожирением и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дончанка поздно обратилась за медицинской помощью. Второй умерший - 70-летний пенсионер, у него было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Сообщается, что число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 95 человек. Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах Дона. Лечение в стационарах получают сейчас 699 пациентов. При этом 32 пациента находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего же за весь период пандемии число заболевших на Дону достигло цифры 9 706. Скончавшихся - 127 человек. А за весь период в области выздоровели уже 6 103 заболевших, из которых 353 человека за сутки. Под медицинским наблюдением пока находятся 9251 человек, большинство - на самоизоляции по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU