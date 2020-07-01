В Ростовской области на трассе столкнулись легковушка и мотоцикл

1 Июль 2020 2020-07-01T11:17:22+03:00

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Во вторник, 30 июня, в Ростовской области около одиннадцати часов вечера произошло дорожное происшествие, в котором пострадали два человека. Авария случилась на трассе в Кашарском районе - между городом Миллерово и станицей Вешенской.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с мотоциклом Raser , - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - При этом государственных регистрационных знаков у мотоцикла не было, а у 18-летнего водителя не было еще и водительского удостоверения.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель железного коня и 17-летний пассажир. В отношении водителя мотоцикла полицейские составили административный протокол. Штраф за езду без прав, согласно законодательству, составляет от пяти до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU