В Ростовской области 11 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростовской области уже одиннадцать человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. Так, по два заболевших в Сальском и Красносулинском районах, по одному - в Волгодонске, Зверево, Целинском, Октябрьском, Пролетарском, Зимовниковском и Морозовском районах.
Кроме того, число укушенных уже 2 644 человека, чуть меньше половины из которых - дети до 14 лет. При этом число дончан, обратившихся к медикам, почти в два раза меньше, чем в тоже время год назад.
- Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, - говорят в Управлении. - Для этого необходимо обратиться в травмпункт, где будет оказана первая медицинская помощь - снятие клеща, обработка раны и организовано дальнейшее наблюдение.
Санитарные врачи предупреждают: при подъеме температуры, если вас укусил клещ, нужно сразу же обратиться в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU