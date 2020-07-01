2020-07-01T13:53:57+03:00
Общество

В Ростовской области 11 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой

Пострадавших от клещей - больше 2,6 тысячи человек
Ольга ГОПАЛО
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Пострадавших от клещей больше 2,6 тысячи человек.Пострадавших от клещей больше 2,6 тысячи человек.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Ростовской области уже одиннадцать человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. Так, по два заболевших в Сальском и Красносулинском районах, по одному - в Волгодонске, Зверево, Целинском, Октябрьском, Пролетарском, Зимовниковском и Морозовском районах.

Кроме того, число укушенных уже 2 644 человека, чуть меньше половины из которых - дети до 14 лет. При этом число дончан, обратившихся к медикам, почти в два раза меньше, чем в тоже время год назад.

- Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, - говорят в Управлении. - Для этого необходимо обратиться в травмпункт, где будет оказана первая медицинская помощь - снятие клеща, обработка раны и организовано дальнейшее наблюдение.

Санитарные врачи предупреждают: при подъеме температуры, если вас укусил клещ, нужно сразу же обратиться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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