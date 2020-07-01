В Штатах у девушки украли телефон, когда она пошла собирать ягоды

1 Июль 2020 2020-07-01T14:05:40+03:00

Она рассказала, что оставила мобильник на лавочке

Изменить размер текста: A A

В полицию города Шахты Ростовской области пришла девушка, которая рассказала, что у нее украли мобильный телефон. Как оказалось, дончанка положила сотовый на лавочку, а сама отошла поесть ягоды с дерева.

- Мужчина, сидевший неподалеку, проходя мимо лавочки, взял телефон и побежал, - вспоминает барышня, - я попыталась его остановить, но не смогла, тот быстро скрылся во дворах.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им удалось задержать злоумышленника. Им оказался 33-летний житель города Шахты. Как оказалось, ранее он уже был судим за кражу. Пока мужчину искали, он успел продать телефон, а вырученные деньги потратить.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», - добавили в ведомстве. - Решение суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU