В Ростовской области из дома вынесли ценности на два миллиона рублей

1 Июль 2020 2020-07-01T14:17:10+03:00

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В Ростовской области жительница Красносулинского района стала жертвой вора-домушника. Она рассказала в полиции, что из ее дома пропали ювелирные украшения и деньги. В общей сложности, больше двух миллионов рублей.

Как рассказали в донском главке, преступник проник в помещение, повредив раму металлопластикового окна. По горячим следам им удалось задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина, который уже дважды был судим.

В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается, стражам порядка предстоит выяснять, куда он дел ценности и наличные.

Сейчас подозреваемый дончанин находится в следственном изоляторе. Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU