В Ростовской области на трассе легковушка влетела в «КамАЗ»

1 Июль 2020 2020-07-01T14:29:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 1 июля, около восьми часов утра в Ростовской области на трассе в Сальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, 30-летний водитель за рулем «Лада Веста», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «КамАЗ» с прицепом, ехавший в попутном направлении. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира легковушки, еще одному человеку медицинская помощь была оказана на месте.

По факту произошедшего проводится проверка, после которой будут известны все обстоятельства.

- Одна из причин страшных автоаварий - превышение установленной скорости движения и не правильный выбор дистанции, - добавили в ведомстве. - Не превышайте скорость, соблюдайте боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжайте на полосу встречного движения. Помните, «безопасного» нарушения правил дорожного движения не бывает.

ИСТОЧНИК KP.RU