В Ростовской области ищут 82-летнюю пенсионерку

2 Июль 2020 2020-07-02T09:07:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в розыск объявлена 83-летняя Раиса Самгина. Известно, что пенсионерка пропала еще 29 июня. В тот день около половины одиннадцатого утра она вышла из своего дома, расположенного в городе Аксае, однако обратно так и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В день исчезновения она была одета в белое платье с рисунком из фиолетовых цветов, - рассказали в поисковом отряде. - Белые босоножки, на голове, возможно, белая косынка. Рост женщины - 152 сантиметра, она плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вы что-то знаете о том, где может быть Раиса Александровна, позвоните по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с изображением пожилого человека распространяют в сети Интернет.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU