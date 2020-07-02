2020-07-02T09:17:52+03:00
Общество

На ростовчанку в парке напал грабитель

Добычей злоумышленника стала золотая цепочка
Ольга ГОПАЛО
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Полицейским удалось найти предполагаемого преступника.Полицейским удалось найти предполагаемого преступника.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В одном из городских парков на женщину напал неизвестный. Инцидент произошел в Первомайском районе города. Ростовчанка сразу же обратилась в полицию и рассказала, что вечером во время прогулки к ней подбежал неизвестный мужчина и сорвал с шеи золотую цепочку, а после убежал. Общая стоимость похищенного составила около пятидесяти тысяч рублей.

Спустя время стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Им оказался 30-летний ростовчанин. Он признался, что после преступления сел в свое авто и уехал. Пока его искали полицейские, злоумышленник успел продать ювелирное украшение, а деньги потратить.

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области рассказали, что в настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ближайшие несколько лет мужчина может провести за решеткой. А пока до суда он будет находиться дома - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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