В Ростовской области легковушка с нетрезвым водителем вылетела с трассы
В среду, 1 июля, около одиннадцати часов вечера в Ростовской области произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Известно, что авария случилась на трассе между городом Новочеркасском и станицей Багаевской.
Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, по предварительным данным, 37-летний водитель, находясь в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал дороги. В результате чего, машина перевернулась.
Известно, что мужчина получил различные травмы и на автомобиле скорой помощи был доставлен в ближайшую больницу.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
В ведомстве напомнили водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU