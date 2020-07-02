В Ростовской области легковушка с нетрезвым водителем вылетела с трассы

2 Июль 2020 2020-07-02T09:57:24+03:00

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В среду, 1 июля, около одиннадцати часов вечера в Ростовской области произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Известно, что авария случилась на трассе между городом Новочеркасском и станицей Багаевской.

Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, по предварительным данным, 37-летний водитель, находясь в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал дороги. В результате чего, машина перевернулась.

Известно, что мужчина получил различные травмы и на автомобиле скорой помощи был доставлен в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

В ведомстве напомнили водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU