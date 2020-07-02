2020-07-02T10:17:19+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля 2020 года: еще 22 заболевших ростовчанина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 2 июля
Ольга ГОПАЛО
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 2 июля.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 2 июля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля 2020 года: еще 22 новых заболевших ростовчанина стали жертвами новой инфекции. В администрации города Ростова-на-Дону озвучили, последние данные по заболевшим covid-19 жителям города.

Так, на четверг, 2 июля, в донской столице - 22 новых заболевших.

- Стационарное лечение в настоящее время получают 354 пациента, - рассказала глава пресс-службы администрации города Мария Петрова, - из которых 165 человек - в «Городской больнице №1 им. Н. А. Семашко» и 189 пациентов - в «Городской больнице №20». В обсерваторе находится один человек.

Всего же под наблюдением медицинских работников находятся 2 280 ростовчан, из которых 209 выбыли из-под наблюдения за последние сутки.

Как добавила собеседница, всего в городе Ростове-на-Дону по данным регионального оперативного штаба зафиксировано 3 263 заболевших COVID-19, из них 2 023 человека уже выздоровели, а 41 ростовчанин скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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