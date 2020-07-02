На Ростовской АЭС определили победителя конкурса «Лучший по профессии»

2 Июль 2020 2020-07-02T11:50:35+03:00

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На Ростовской АЭС подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди слесарей по ремонту реакторно-турбинного оборудования цеха централизованного ремонта.

- Профессионализм слесарей на атомной станции имеет большое значение, ведь они обеспечивают бесперебойную работу оборудования АЭС. Также без них не обходится ни один планово-предупредительный ремонт. А качественный ремонт – залог надёжной и безопасной эксплуатации АЭС. Мы заинтересованы в постоянном совершенствовании навыков наших сотрудников. Различные конкурсы – один из инструментов, позволяющих выявлять лучших, а также мотивировать на профессиональный рост, - отметил заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник цеха централизованного ремонта Андрей Порубаев.

Впервые конкурс провели с использованием методики, приближенной к методике чемпионата AtomSkills. Общее руководство конкурсом осуществлял главный эксперт Электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом», ведущий инженер ЦЦР Виктор Головенько, его трудовой стаж в атомной отрасли около 40 лет.

Практическое задание, предложенное финалистам, состояло из четырёх модулей. В первом модуле необходимо было выполнить слесарные работы с соблюдением всех требований техники безопасности. Второй модуль включал разборку редуктора электропривода. В третьем модуле предлагалось выполнить центровку насоса. Четвёртый модуль – шабрение, это окончательная слесарная операция, и от конкурсантов требовалось скрупулёзное соскабливание очень тонких слоев материала с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента - шабера. На выполнение каждого модуля отводилось 1,5 часа.

Александр Макухин. Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Первое место в конкурсе занял Александр Макухин, слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования 4 разряда. На Ростовской АЭС он трудится с 2016 года. 2-е у Алексея Сикоры, слесаря 5 разряда, на третьем месте Анатолий Баранников, слесарь 4 разряда. Все они получат денежные призы и право претендовать на участие в отраслевых чемпионатах.