Для ремонта перинатального центра в Таганроге банковскую гарантию предоставил ВТБ

2 Июль 2020 2020-07-02T12:43:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области отремонтируют один из перинатальных центров. Известно, что ВТБ выдал банковскую гарантию в размере 17 млн рублей сроком на 15 месяцев. Она предоставлена в пользу МБУЗ «Родильный Дом», а обеспечивает исполнение обязательств ООО «СКСР». В рамках муниципального контракта строительная компания выполнит капремонт существующего здания перинатального центра на территории роддома в городе Таганроге.

- Мы активно поддерживаем предприятия среднего и малого бизнеса, предоставляя все виды банковских гарантий, обеспечивающих исполнение клиентами своих обязательств как по государственным и муниципальным, так и по коммерческим контрактам, в том числе без залога, - рассказал управляющий офисом Банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Уверен, наше сотрудничество позволит ООО «СКСР» в максимально сжатые сроки реализовать столь значимый социальный проект. Ведь перинатальные центры - важнейшее звено в системе оказания медицинской помощи матерям и детям раннего возраста.

Так, по итогам первого квартала текущего года гарантийный портфель предприятий малого и среднего бизнеса в ВТБ в Ростовской области составил 16 млрд рублей. Наибольшую долю по объемам в его структуре занимают клиенты строительной отрасли, в том числе предприятия, специализирующиеся в сегменте инженерных коммуникаций, проектно-изыскательской работе, а также компании дорожной отрасли, розничной и оптовой торговли.