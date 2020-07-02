«Мобильный доктор» от «Ростелекома» помог обслужить в Ростовской области более 2000 вызовов врачей на дом

2 Июль 2020 2020-07-02T13:26:41+03:00

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Телемедицинский сервис «Мобильный доктор» от «Ростелекома» с момента запуска в начале марта этого года обеспечил более 2000 вызовов врачей на дом жителям Ростовской области. Национальный цифровой провайдер оборудовал в регионе 24 фельдшерско-акушерских пункта автоматизированными рабочими местами с планшетами, оснащенными мобильной связью и приложением с доступом к сервису.

Телемедицинский сервис «Мобильный доктор» был пилотно запущен на базе МБУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области. Он синхронизирован с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ) и обеспечивает врачам возможность формировать электронную медкарту, создавать запись на прием, оперативно просматривать историю болезни, а также обрабатывать и анализировать диагностические данные пациентов.

- Мы постарались максимально оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию с пандемией и запустить в Ростовской области ряд телемедицинских сервисов. Они позволяют проводить онлайн-консультации, быстро и качественно оказывать медицинскую помощь населению. “Ростелеком” заботится о здоровье дончан, интегрируя цифровые решения на благо общества там, где это необходимо. И правительство региона существенно нас в этом поддерживает, – отметил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Для жителей сельских районов данный сервис – это возможность получить качественную медицинскую помощь без посещения медучреждения, так как фельдшеры и врачи могут обмениваться всей необходимой информацией в режиме реального времени и оказывать необходимые медицинские услуги по месту проживания пациента. С помощью «Мобильного доктора» в области регулярно проводятся онлайн-консультации, сотрудники региональной системы здравоохранения с его помощью внесли уже более 8000 записей в электронные медицинские карты пациентов.

- Наши пациенты, находящиеся в отдаленных населенных пунктах, не всегда имеют возможность приехать в районные медучреждения. Благодаря “Мобильному доктору” врач теперь тратит гораздо меньше времени на просмотр истории болезни, заполнение нужных данных и маршрутизацию вызовов на дом. Также сейчас мы можем смотреть, как в реальном времени идет заполнение медкарт. Теперь мы более открыты для страховых компаний, потому что записи ведутся непосредственно в момент осмотра. Кроме того, мне, как главному врачу, стало проще собирать своих сотрудников на совещания: онлайн-канал, предоставляемый сервисом, соответствует всем требованиям безопасности. Мы можем спокойно обсудить текущие вопросы здоровья пациентов, методы лечения и не бояться за утечку персональных данных, – рассказал Сергей Найденов, главный врач МБУЗ «ЦРБ Волгодонского района».

В ближайшем будущем «Ростелеком» планирует создание рабочей группы, которая определит модель тиражирования сервиса для других медицинских организаций региона, включая фельдшерско-акушерские пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU