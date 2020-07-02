В Новочеркасске иномарка «лоб в лоб» столкнулась с «Ладой»: погибла женщина

2 Июль 2020 2020-07-02T13:39:17+03:00

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В Новочеркасске при столкновении в лобовом столкновении автомобилей скончалась женщина. Авария произошла 2 июля около 7 часов на улице Харьковская.

В Управлении ГИБДД России по региону рассказали, что, предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем «Тойоты Камри» двигался на небезопасной скорости. Иномарка едва не врезалась в попутный автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу. Здесь иномарка «лоб в лоб» врезалась в «Ладу Приору».

В результате ДТП пассажирка «Лады» скончалась. Водитель отечественного авто получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU